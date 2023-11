Espalion. Le village d’Anglars avance ses projets d’animations

L’association Histoire et Patrimoine d’Anglars a tenu tout récemment son assemblée générale sous la présidence de Jean-Pierre Moisset. Après la présentation du rapport d’activité, marqué par 962 visites au musée des ardoisiers et de l’église-château, le président a remercié tous les bénévoles pour leur participation aussi bien pour le chou farci, pour les travaux de sauvegarde à Bonneval que lors de la traditionnelle sortie du vin du tunnel des ardoisières. Le bilan financier est satisfaisant et le bureau a été reconduit en totalité. Des projets pour l’année 2024 avec des surprises et encore beaucoup de travail à faire au musée et sur le site. Prochain rendez-vous ce samedi 2 décembre pour la messe de la Sainte-Barbe à 10 h 30 en l’église d’Anglars animée par des jeunes musiciens et suivie du pot de l’amitié. La réunion s’est terminée autour d’une soupe au fromage préparée par Denise, le tout dans la bonne humeur.

Les visites pour les groupes sont ouvertes toute l’année sur rendez-vous au 06 07 86 22 26.