Saint-Amans-des-Cots. Les écoliers de maternelle décrochent un 1er prix aux Jardifolies

Les élèves de l’école primaire ont récemment fait preuve d’enthousiasme en participant au concours organisé à l’occasion des Jardifolies au Cayrol. Sous le thème inspirant de l’écriture d’un poème imaginé et illustré avec des fleurs d’automne, nos jeunes artistes ont laissé leur créativité s’épanouir. Les efforts des élèves ont été récompensés par le premier prix dans la catégorie maternelle. Ce succès a été célébré avec joie, accompagné de magnifiques cadeaux et d’un trophée qui trônera dans l’école, attendant d’être remis en jeu l’année prochaine. Ce premier prix est le fruit d’une très belle collaboration entre les familles et l’école. En effet, les enfants et leurs parents sont partis à la recherche des plus jolies fleurs de l’automne dans leur environnement, transformant cette quête en une expérience éducative et artistique mémorable. Félicitations aux élèves qui profitent de cet article pour dire un grand merci à l’Association Jardifolies.