Espalion. Les footballeurs reçoivent Lévezou

Ce soir, les handballeurs jouent chez le 9e Narbonne. Un succès leur permettrait de rester dans la course pour la première place. Les féminines I reçoivent Gramat à 20 heures ; les seniors II se déplacent au ROC et dimanche, les féminines II à Rignac/Dourdou/Vallon.

Le onze fanion de l’USE recevra Lévezou, demain à 15 heures.

Un succès demeure nécessaire aux sang et or pour se relancer, face à une formation avec laquelle ils sont ex æquo.

Les réservistes se rendent ce soir à Bezonnes.

L’équipe I du RCENA est au repos, tandis que l’équipe II se rend à Viviez.