Mur-de-Barrez. Un plan d’action pour les Sentiers de l’Imaginaire du Carladez

Tout récemment, à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez, était restitué un important travail collectif sur les Sentiers de l’Imaginaire du Carladez devant une assemblée fournie d’élus et de partenaires institutionnels.

Depuis 8 mois, en effet, au long de cinq journées, bénévoles des associations, élus des communes, PNR Aubrac et Offices du Tourisme ont planché sur une stratégie de développement pour les six Sentiers de l’Imaginaire afin de leur donner un nouvel élan. L’accompagnement de ce groupe projet a été possible grâce à la sollicitation de l’Office du Tourisme, au soutien du PNR Aubrac qui a pu activer une formation-développement Adefpat, co-financée par les Communes du Carladez.

Le rôle des Sentiers de l’Imaginaire comme vecteur de lien social, de développement culturel et touristique a été rappelé et confirmé.

Le plan d’action présenté propose de poursuivre quatre objectifs : pérenniser la dynamique des sentiers, diversifier les publics, développer ensemble la marque et augmenter la fréquentation. Les échanges et soutiens ayant suivi la présentation confirment l’intérêt porté à ce projet unique, qui perdure depuis 20 ans et laisse entrevoir une suite favorable, pour les 20 prochaines années...