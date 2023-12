Erreurs de tri : testez vos connaissances en triant le vrai du faux

Pour sensibiliser aux erreurs de tri, voici quelques conseils.

Il faut laver les emballages avant de les jeter

Faux. C’est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. Cela évite de gaspiller de l’eau inutilement étant donné que les emballages sales ne gênent pas le processus de tri des déchets.

Quel déchet dans quelle poubelle. Infographie Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Il ne faut pas empiler ou imbriquer les emballages avant de les jeter

Vrai. Les emballages doivent être déposés en vrac séparément dans le sac jaune afin de faciliter la séparation des différents matériaux au centre de tri.afin de faciliter la séparation des différents matériaux au centre de tri.

Les textiles déposés dans les sacs jaunes constituent la principale cause de départ de feu dans les centres de tri

Faux. Les batteries au lithium et les piles constituent l’une des principales causes de départ de feu dans les centres de tri.

Les objets métalliques peuvent eux aussi générer des étincelles en se coinçant dans les machines. Cependant, les déchets textiles peuvent se coincer dans les machines et occasionner des pannes.

Il est donc important de jeter les vêtements, chaussures, ceintures, linge de maison, chiffons, sac à main dans une collecte spécifique. Les coussins, les oreillers, les couettes, traversins et édredons doivent, quant à eux, être déposés à la déchèterie.

Les déchets longs et volumineux, comme les câbles électriques, les filets agricoles, sont à déposer en déchèterie

Vrai. Les déchets longs causent des bourrages et des pannes au centre de tri. Certains déchets longs ou volumineux bloquent et dégradent les tapis obligeant un arrêt de la chaine et des machines durant plusieurs heures.

Il est important d’enlever le bouchon des bouteilles en plastiques avant de les jeter

Faux. Il faut laisser les bouchons vissés sur les bouteilles avant de les jeter à la poubelle.

Le verre est recyclable à 100 %

Vrai. Sauf pour certains types de verres. Si les bocaux et les bouteilles en verre se jettent dans les poubelles et conteneurs à verre, la vaisselle, les plats en verre et les miroirs, eux, ne se recyclent pas. Ils ont en effet une composition différente. Il est donc préférable de les donner à une association spécialisée dans la récupération. S’ils sont en bon état, vous pouvez aussi en faire un don à des particuliers, par exemple via des applications comme Geev.