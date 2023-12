Espalion. La Banque verte soutient le milieu associatif de son territoire

Dans le cadre du Fonds de développement et d’Initiative locale, l’agence espalionnaise du Crédit Agricole souhaite favoriser la dynamique du territoire en accompagnant ses associations. Ce samedi matin, autour d’un café-croissant, Patricia Noël, présidente de la caisse locale et Anne Malgouyre, directrice de l’agence ont remis un chèque de 300 € à Paulette Négrier, présidente de l’association espalionnaise de la Retraite Sportive pour l’aider à acheter un ordinateur et des logiciels devenus indispensables pour gérer ses 320 adhérents.

La toute nouvelle association Castel Country 12 installée à Castelnau-de-Mandailles a également reçu 300 € pour s’équiper de tee-shirts et d’écocups personnalisés qui seront étrennés lors de la fête marquant son premier anniversaire dimanche 10 décembre prochain.