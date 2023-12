Un retour aux sources espalionnaises pour le pâtissier Clément Batut

La pâtisserie vient d’être inaugurée au 19 bis, boulevard Joseph-Poulenc, contribuant à élargir l’offre commerciale du centre-ville.

Clément Batut, le pâtissier originaire d’Espalion, a inauguré sa troisième boutique, marquant ainsi un retour aux sources après Rodez et Onet-le-Château.

Savoir-faire partagé

Dans son atelier établi dans la zone artisanale d’Arsac depuis deux ans, Clément travaille en étroite collaboration avec une équipe composée de trois pâtissiers et encadre quatre apprentis, soulignant ainsi l’importance qu’il accorde à la formation, ayant lui-même débuté sa carrière en tant qu’apprenti. Il souligne que les idées novatrices ne sont pas uniquement le fruit de sa propre inspiration, mais également de celles de ses collaborateurs. Pendant ce temps, sa compagne Nancy supervise six vendeuses réparties dans les trois boutiques. En prévision des festivités de Noël, l’équipe de vente sera renforcée, atteignant jusqu’à neuf salariés.

Engagement local

Pour ce pâtissier passionné, l’innovation est au cœur de son métier. Il insiste sur le fait que toutes ses créations sont confectionnées sans recourir à des compléments alimentaires tels que des colorants ou des additifs. Les pâtisseries proposées dans ses trois boutiques sont conçues en adéquation avec les saisons et les ingrédients locaux. Il accorde une importance particulière à la qualité des ingrédients, en renforçant ses liens avec les fournisseurs, garantissant ainsi la traçabilité et la qualité des ingrédients.

D’autre part, Clément met en lumière les produits aveyronnais à travers des créations telles que la "Mandarelle", résultat d’une collaboration initiée il y a quatre ans avec trois autres pâtissiers grâce à la Jeune chambre économique. Cette délicieuse pâtisserie rend un hommage complet aux produits aveyronnais, en utilisant une farine entièrement locale et en présentant un cœur gourmand associant pommes de Pruines, noisettes caramélisées et crème de marrons. Pour ce chef pâtissier, sa propension à expérimenter de nouveaux ingrédients et à concevoir des pâtisseries originales, même sans garantie de succès, démontre sa volonté de surprendre ses clients tout en respectant les traditions locales.

Échanges et partages

Clément Batut, membre de Relais desserts depuis sept ans, participe activement à cette association mondiale regroupant une centaine de pâtissiers. Cette plateforme favorise les échanges entre professionnels de la pâtisserie, organisant des rencontres mensuelles ou bimensuelles par régions. Les membres ouvrent les portes de leurs entreprises pour partager leurs méthodes. Deux séminaires annuels à Paris permettent la collaboration avec des fournisseurs et l’exploration de nouvelles tendances. Le séminaire de printemps inclut des visites dans différentes régions, avec des projets internationaux comme celui prévu au Japon l’année prochaine.

En conclusion, Clément Batut incarne l’engagement envers la qualité et la créativité. Sa passion pour son métier se reflète dans chacune de ses créations, et il continue d’innover tout en restant fidèle à ses racines aveyronnaises.