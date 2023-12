Villefranche-de-Rouergue. Le partenariat pour les chèques BastiK’Do renouvelé

Jeudi dernier, la convention de partenariat pour reconduire les chèques BasqtiK’Do a été signée entre le centre Ouest Aveyron communauté, l’association Commerces en Bastide et l’office de tourisme Ouest Aveyron, "pour soutenir la redynamisation commerciale et artisanale du territoire". 160 000 € de chiffre d’affaires entre fin 2022 et septembre 2023 ont été faits avec ces chèques cadeaux. La Comcom continue de promouvoir ces chèques, notamment avec une contribution de 27 500 € sur la période novembre 2023 à décembre 2024, via la SPL Ouest Aveyron tourisme. Pour cette période de Noël, les commerçants de la Bastide encouragent les habitants du territoire à faire leurs achats via ce système de chèques cadeaux, disponible à l’office du tourisme ou en ligne :

www.bastides-gorges-aveyron.fr/bastikdo