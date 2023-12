Laguiole. "Les randonnaïres de l’Aubrac" toujours bon pied bon œil

L’assemblée générale du club randonnées s’est tenue, à la Ferme de la Violette à Lacalm.

La journée a débuté par une petite randonnée vivifiante autour de Lacalm. Après un bon repas préparé par la famille Raynal une trentaine de personnes ont assisté à la réunion. Bernard Galandrin, président, a débuté la réunion en remerciant les adhérents présents ainsi que Nadège Mouliade, qui représentait la commune de Laguiole. Il a ensuite fait un bilan d’activité du club pour 2023 : sortie à Rodez, galette, soupe au fromage, sortie à Cahors pour les vingt ans du club, grillades au lac des Galens, interclub à Soulages, grillée de châtaignes et séjours de quatre jours en Haute-Loire organisé par Alain Dauzat. Pour 2024, plusieurs de ses activités seront reconduites. Un séjour de trois à cinq jours fin avril à Tautavel est déjà planifié. Par ailleurs, les randonnées se poursuivent le dimanche et lundi. Les destinations et horaires sont envoyées tous les trimestres à chaque adhérent et paraissent sur le Bulletin d’Espalion. Les randonnées sont variées et à la portée de tous. Alain Dauzat, trésorier, a donné le détail des finances du club. La cotisation reste inchangée 35 €.

Le bureau du club est reconduit : président, Bernard Galandrin, vice-présidente, Françoise Mijoule, trésorier, Alain Dauzat, trésorier adjoint, Pascal Sablons, secrétaire, Michèle Hugonet, secrétaire adjointe, Christine Galandrin,