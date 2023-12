"Baisse inédite", "pas la bonne direction" : le niveau des élèves de 15 ans chute dans plusieurs matières, en France

L'enquête Pisa pour l'année 2022 menée dans 81 pays a rendu son verdict, ce mardi 5 décembre 2023. Avec un constat inquiétant pour la France.

Au total, environ 690 000 élèves de 15 ans dans 81 pays et économies ont passé les épreuves Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en 2022. Et les résultats, dévoilés ce mardi 5 décembre 2023, ne sont pas vraiment rassurants pour la France...

Baisse inédite

Entre 2018 et 2022, la France a observé une baisse de 21 points du niveau des élèves âgés de 15 ans, en mathématiques. Éric Charbonnier, l'un des responsables de Pisa en France, souligne que la baisse de 15 points dans l'OCDE est à elle seule significative, car il s'agit d'un résultat inédit dans l'enquête, où les écarts d'un cycle à l'autre n'avaient jamais dépassé 4 points. La baisse dans l'Hexagone est donc supérieure à celle de la moyenne observée dans l'OCDE qui, pour rappel, signifie Organisation de coopération et de développement économiques.

En mathématiques, mais pas que...

Si la baisse est donc historique au rayon des mathématiques, le niveau des élèves français a aussi chuté en compréhension de l'écrit : il a diminué de 19 points entre 2018 et 2022, contre 10 points pour les pays de l'OCDE. Parmi ces derniers, la France se classe entre la 15ème et la 29ème place en mathématiques et en sciences et entre la 11ème et la 29ème place en compréhension de l'écrit.

"Il y a un véritable changement qui est plus important en France (...) Le COVID a certainement exacerbé ces écarts, mais ça ne doit pas être non plus une excuse (...). Il y a quelques pays qui ont limité ou qui n'ont pas eu de baisse sur cette période", a renchéri Eric Charbonnier.

Le rôle du smartphone

Dans un contexte marqué depuis plusieurs ans par l'irruption du numérique, Pisa, qui appelle à un usage "modéré" des smartphones par les élèves, constate que les élèves ayant les meilleurs résultats en mathématiques n'utilisent pas les appareils numériques plus d'une heure par jour pour leurs loisirs à l'école.

"Pas la bonne direction"

Cette baisse significative en France s'orchestre donc dans un contexte de diminution globale des niveaux. "Les résultats scolaires ne prennent pas la direction", résume l'OCDE au moment de présenter le résultat de l'enquête. "La plupart des pays, en particulier développés, ont vu les niveaux scolaires baisser au cours des dix dernières années", déplore-t-elle.

Qu'il s'agisse des mathématiques, de la lecture ou des sciences, l'évolution des résultats aux épreuves du PISA sont en chute dans les pays de l'OCDE. En moyenne, entre 2003 et 2022, ils sont passés de 502 à 480 dans la première discipline, de 497 à 482 dans la deuxième, et enfin de 503 (en 2006) à 491 pour la troisième.