Montrozier. Les écoliers montent sur scène

Madame Viguier directrice de l’école primaire de Gages, en partenariat avec le Club à Rodez représenté par Pauline Albouy (chargé de communication et médiatrice culturelle) ainsi que la mairie ont réalisé un projet culturel et artistique à l’école. La genèse de ce projet ambitieux repose sur une seule motivation, celle de faire rentrer la culture dans l’école. Comme le souligne Pauline Albouy, les enfants n’ont pas forcément une approche culturelle et artistique et c’est donc notre rôle de faire le lien entre le club et les écoles. Depuis le 20 novembre, les enfants sont intervenus sur ce projet en travaillant autour de marionnettes, d’instruments et de matériaux de musique. Ils ont appris, jouer, travailler avec envie sur des propositions artistiques et diriger par la compagnie Hors logerie. Le but étant pour chaque classe de présenter aux autres classes leur spectacle et ainsi faire le lien entre eux. C’est donc vendredi 1er décembre que les enfants de maternelle et primaire (ce qui représente environ 150 enfants) sont venus, à la salle municipale accompagnés de leur maîtresse, de la directrice, madame Viguier, de madame Albouy et les accompagnants et en présence de Bernard Arette élue de la mairie, pour un spectacle entièrement joué par eux-mêmes et sous la direction de la compagnie Hors logerie. On commence par une chanson fredonnée par tous les enfants et le spectacle s’illumine. L’idée de ce projet est de continuer à travailler dans l’année cet échange culturel. Madame Viguier remercie l’éducation nationale, l’APE de Gages et la mairie pour leur financement.