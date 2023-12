Saint-Amans-des-Cots. Les P’tits loups ont préparé noël

A cette journée brocante et vide-greniers bien animée avec le soutien de Familles rurales, les chineurs ont fort apprécié à l’approche de Noël la grande diversité d’objets proposés : livres, BD, jouets, vêtements et autres. L’association remercie particulièrement le Jouet club, Nord Aveyron porc et Unicor pour leurs dons et félicite Sophie Teyssèdre la grande gagnante de la tombola.

Demandez le programme

– Le centre de loisirs les P’tits loups est ouvert du 2 au 5 janvier. Si vous souhaitez inscrire vos enfants, appelez le 06 58 00 34 94 de préférence avant le 11 décembre. Un programme riche d’innovation : création de cartes de vœux, du calendrier 2024, cuisine de "qui sera le roi ou la reine" avec fabrique de couronne, etc."

- Le centre de loisirs est aussi à la recherche d’un employé permanent. N’hésitez pas à contacter pour plus d’informations.