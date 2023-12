Fabien Mazars ouvre un modèle inédit à Laguiole

Trois enseignes dans les mêmes locaux ouvriront leurs portes, aujourd’hui 7 décembre, pour s’adapter à tous les publics.

Fabien Mazars se souvient comme si c’était hier des tournées en camion avec son père Marcel dans les campagnes. Et des dimanches à récupérer les fromages. " On allait taper aux portes avec mes frères ", précise celui qui s’apprête à proposer un concept inédit : trois enseignes dans les mêmes locaux. Son Casino est rénové, et au sous-sol désormais exploité, les clients pourront trouver un Leader Price pour acheter des produits plus abordables et un Bricobrac avec plus de 1 500 références en matière de quincaillerie, peinture et jardin sur 250 m2. Au total, sa nouvelle surface de vente atteint 2 400 m2. Là encore Fabien se souvient : " Mes parents sont partis de rien. " Une petite épicerie de 20 m2 sur l’allée de l’Amicale où la fibre commerçante de Solange et Marcel fait des étincelles au point de pousser les murs et de déménager rue des Cayres pour donner vie au premier supermarché du Nord-Aveyron. Fabien œuvre avec ses parents qui, aujourd’hui encore, ont leurs prénoms écrits sur la devanture du commerce dans la zone de Lavernhe. Là où son établissement ne cesse de croître : 1 400 m2 avec une galerie marchande à laquelle s’ajoutent 400 m2 cinq ans après, et trois ans plus tard, 600 m2 supplémentaires avec ce nouveau concept qui ouvre ses portes jeudi 7 décembre.

Lien social et goût du local

Le lieu unique pour les caisses permet de régler au même endroit tout en ne créant pas de différence sociale suivant le porte-monnaie de chacun. Une attention souhaitée par Fabien et Nathalie son épouse qui œuvre à ses côtés. Cet aspect humain se retrouve sur le tableau de l’espace détente pour la trentaine de ses salariés où figurent les dates de leurs anniversaires. Histoire de n’oublier personne. Comme Solange et Marcel sur l’inscription du commerce. Un lien familial et social, donc. Où le goût du travail bien fait se retrouve dans ses trois enseignes. "Notre rayon boucherie est notre point fort avec cinq bouchers qui travaillent en carcasse la viande locale et fabriquent les pièces. C’est pareil pour les fruits et légumes ou encore la marée bien achalandée." Pour fêter cette ouverture, la boulangère proposera même de la fouace maison. "Nous faisons du local, c’est meilleur", conclut Fabien. Comme les cageots de pommes livrés avec Marcel lors des tournées. La boucle est bouclée.