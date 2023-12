Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le rendez-vous de la bourse aux jouets et puériculture a une belle réussite

Cette année, c’est le Centre social du pays d’Olt, qui organisait la traditionnelle bourse aux jouets, vêtements et accessoires de puériculture. Comme l’année précédente, ce sont vingt-cinq exposants qui proposaient aux visiteurs tout un éventail de jouets, vêtements et accessoires de puériculture.

De quoi habiller, distraire les jeunes enfants et permettre aux parents de s’équiper avec du matériel de puériculture en très bon état et à moindre coût et leur redonner une seconde vie.

Une buvette et une vente de pâtisseries maison ont régalé petits et grands. Cette année, le bénéfice de cette manifestation sera reversé en faveur du Téléthon. Les organisateurs sont vivement remerciés pour leur contribution à cette belle réussite.