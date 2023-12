Espalion. Une nouvelle agence immobilière sur le Nord Aveyron

Depuis fin mai une nouvelle agence immobilière a pignon sur rue, au 19 boulevard de Guizard à Espalion. Benoit Couseran et Sarah Pramayon ont choisi d’intégrer le réseau numéro 1 en France Orpi pour son système coopératif avec des agences indépendantes pour à la fois bénéficier de sa notoriété mais aussi de ses outils de formation et d’expertise. Ils ont choisi Espalion pour un retour aux sources (Benoit est né à Espalion) mais aussi parce qu’ils pensent que le marché immobilier des petites villes est porteur car on y trouve une meilleure qualité de vie. Cette agence Orpi Olt-Aubrac propose des transactions immobilières mais aussi de la gestion locative sur Espalion et tout le territoire du Nord-Aveyron. Pour cela Benoit et Sarah seront secondés par deux agents commerciaux : Sandro Hérot et Margot Savoyant et Emma Rigal en formation BTS par alternance. L’inauguration qui avait lieu ce vendredi soir en présence d’Eric Picard maire a permis à chacun de faire connaissance.