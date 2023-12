Saint-Saturnin-de-Lenne. Les déchets plastiques ont été collectés

La collecte des déchets plastiques agricoles s’est déroulée à la ZA du Lauradou, à Saint-Saturnin-de-Lenne. Cette initiative est primordiale afin de maintenir la propreté des exploitations et des terrains ainsi que la qualité de la terre.

L’objectif de cette collecte est de regrouper le plus possible de plastiques et de filets utilisés en agriculture pour ensuite les recycler. Cette démarche s’inscrit dans le processus de développement durable et de respect de l’environnement.

Après avoir respecté les consignes de tri et d’emballage, les agriculteurs sont venus déposer les déchets à tour de rôle. Ces plastiques seront déposés à la déchèterie de Laissac pour être recyclés en bâches neuves et autres produits. La bonne fréquentation de ces journées de collecte atteste que les agriculteurs de Saint-Saturnin sont soucieux de l’environnement.