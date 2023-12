Espalion. Les handballeurs à l’épreuve du leader Pays de Nestes

L’équipe I du HBCE reçoit ce soir à 20 h 30, le leader Pays de Nestes qu’elle peut rejoindre en cas de victoire. Un gros match en perspective pour les sang et or qui seront soutenus par de nombreux supporters. Trois autres matches sont prévus au gymnase : à 14 h 30 U18-L’Isle Jourdain, à 17 heures U13 filles-Saint-Affrique II, à 18 h 30 seniors filles II-Figeac. Les U17 filles se déplacent à Cahors, et, demain les U13 à Villefranche.

Les cadets et juniors du RCENA reçoivent respectivement Quercy Lot Cahors et Luzech. Quant aux seniors ils devront battre le 4e l’Isle-sur-Tarn demain à Perse, pour se maintenir en tête de la poule. Quant aux footballeurs, ils disputent les seizièmes de finale des coupes. Le onze fanion défendra son trophée demain à Bezonnes, tandis que les réservistes reçoivent Combes, ce soir à 20 heures.