Aveyron : Joanne Ribeiro, nouvelle "manager" des commerces espalionnais

Depuis déjà quelque temps elle a succédé à Théo Falq, parti quant à lui vers de nouveaux horizons.

L’attractivité des centres-villes et le commerce de proximité sont au cœur des préoccupations de la municipalité. Les managers du commerce y contribuent pleinement. Ils exercent des fonctions essentielles pour la coordination des acteurs et le développement de synergies entre culture, animation, tourisme, urbanisme, transports, etc. Ils assurent également la mise en œuvre d’une stratégie globale pour développer le commerce. En résumé, Joanne Ribeiro a pour mission de fédérer les énergies et susciter des initiatives afin de rendre le centre-ville attractif pour les habitants et les consommateurs. Cela en accompagnant le développement économique et commercial du territoire.

Un retour aux sources

Même si elle a ses origines du côté d’Entraygues, Joanne Ribeiro a grandi à Espalion dans le milieu commerçant. Après son bac option commerce elle va d’abord s’engager pour cinq ans dans l’armée de terre. Ce qui lui donnera l’opportunité de vivre quelques très belles expériences et entre autres d’être déployée en Martinique et au Mali. À 34 ans, aujourd’hui elle a choisi l’opportunité d’un retour aux sources pour privilégier son rôle de mère de famille.

Depuis deux mois, accompagnée par Michel Sablé, adjoint au maire pour le commerce, elle a commencé "à prendre ses marques". Les prises de contact avec les différents acteurs économiques du territoire lui permettent de mieux appréhender leurs souhaits et leurs besoins. Tout en restant dans la ligne des orientations voulues par la municipalité. Ceci en lien avec la CCI de Rodez ou le Pôle économique de la communauté de communes Comtal Lot Truyère.

Bien évidemment l’association des commerçants et artisans "Vivons Espalion" reste un interlocuteur privilégié et Joanne s’est pleinement investie pour les accompagner dans les nombreuses animations de Noël mises en place. Il y aura aussi les prochains projets de l’association Espalion expos, le futur salon des vins cher à Éric Bousquet, et bien d’autres à venir…

Les aides à habitat pour les primo-accédants, les aides pour la rénovation des façades, pour la rénovation énergétique ou favorisant l’autonomie de la personne dans un logement sont une autre facette de sa mission. Avec principalement une mission d’information et de soutien administratif. Une nouvelle fonction que la jeune manager aborde avec enthousiasme.