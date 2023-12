Laguiole. L’association "Musique et orgue en Aubrac" prépare déjà le menu estival

L’assemblée générale de l’association "Musique et orgue en Aubrac", s’est tenue dernièrement à la salle de l’office de tourisme.

L’activité principale de l’association est l’organisation de "L’été musical" dans l’église du fort de Laguiole. Cinq concerts étaient au programme cette année : orgue, flûte et violoncelle, orgue et flûte traversière, accueil des fêtes musicales de l’Aubrac, pour un concert autour de Jules Verne avec orgue, comédie et chants, accueil du festival baroque d’Auvergne avec orgue, clavecin et baryton, et enfin orgue piano et accordéon. Un programme varié et de qualité avec des musiciens talentueux et enthousiastes, bien accueillis par l’association qui les héberge chez l’habitant et les nourrit bénévolement. Merci à Sophie et à Jean-Antoine, merci également à l’office de tourisme pour son aide à la publicité.

Des travaux de réharmonisation sont prévus pour le printemps, financés par la commune et la paroisse. Le bureau actuel a été renouvelé.

Les projets concernent l’organisation de l’été musical 2024. D’ores et déjà, trois concerts sont programmés : orgue et clavier électronique, orgue, biniou bombardé et chant par le trio Kervarec de Bretagne et orgue, clavecin et soprano par le festival baroque.

Les finances de l’association sont saines et le bilan en équilibre grâce à la subvention de 500 € de la commune, bienvenue étant donné qu’elle n’est plus soutenue par le conseil départemental.