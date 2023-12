Saint-Léons. "Meladeko", des créations uniques

Mélanie Bruge, habitante de la commune, vient de coiffer sa casquette d’artiste. Elle ouvre pour tout le mois de décembre, pour la deuxième année, les portes de sa boutique éphémère au centre commercial de la Capelle, à Millau. Dotée d’un dynamisme à toutes épreuves, Mélanie est à la tête du food-truck "Lironfood" avec son conjoint Sébastien. Ils sillonnent les routes du Lévézou toute l’année pour faire connaître leurs burgers maison.

Les fêtes approchent et Mélanie s’installe jusqu’au 24 décembre à Millau tous les jours, dimanche compris, de 10 heures à 19 heures non-stop, sauf les mardis et jeudis, fermeture à 17 h 30. Elle est habitée d’une grande créativité. Son local est inspiré de nature et chargé d’idées cadeaux à tous les prix. C’est de l’artisanat local fait main entièrement fabriqué à Saint-Léons. Mélanie réalise aussi des créations personnalisées sur commande en fonction des goûts et des idées de chacun. Bien éclairé, le lieu abrite des compositions en végétaux naturels stabilisés, des pièces uniques. Les fleurs éternelles sont colorées, les bouquets sont insolites, les tableaux sont magnifiques et les décorations de toutes tailles durent dans le temps, entre 8 et 10 ans sans aucun entretien, inutile de dépoussiérer. Il ne reste plus qu’à découvrir cette pétillante boutique, à choisir un cadeau à offrir ou à s’offrir.

Contact : Facebook ou Instagram @meladekovegetal