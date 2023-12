Football : de 0-5 à 8-5, Montbazens-Rignac III signe la remontada du week-end en coupe des réserves

Samedi 9 décembre, Montbazens-Rignac III a réalisé une remontada spectaculaire en battant 8-5 Saint-Laurent-La Canourgue II en prolongations des 16es de finale de la coupe des réserves... après avoir été mené 0-5.

Si les 16es de finales de la coupe de l’Aveyron étaient à l’affiche ce week-end, c’est en coupe des réserves qu’a eu lieu une rencontre avec un scénario des plus improbables entre Montbazens-Rignac III et Saint-Laurent-La Canourgue II. Un duel n’est jamais terminé tant que l’arbitre n’a pas sifflé les trois coups finaux. Les joueurs de l’entente Saint-Laurent-La Canourgue et leur entraîneur l’ont appris à leurs dépens samedi 9 décembre.

Après s’être déplacée à seulement onze joueurs sur la pelouse de Rignac, avec néanmoins quelques éléments expérimentés, la formation réserve de l’entente aveyronno-lozérienne avait mené à sa guise cette rencontre de coupe des réserves en menant 0-2 à la pause, puis 0-5 à un petit quart d’heure de la fin de la partie.

De 0-5 à 5-5 en dix minutes

"Faut le vivre pour le croire, on sait maintenant ce que ça fait la remontada du PSG. Plus sérieusement, nous savions que ce serait compliqué car nous n’étions que onze joueurs, souligne Jean-Damien Joyes, l’entraîneur-joueur de l’équipe visiteuse. Je ne peux rien leur reprocher, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Notre N°4 s’est cassé le nez avant la mi-temps mais il a tenu le coup jusqu’au bout."

Un temps so british, un match rugueux, des buts à foison, les spectateurs ont pris leur pied au municipal de Rignac. 1-5. "Ils ont même eu l’occasion du 1-6 après que l’on a réduit le score, moi je n’y croyais plus jusqu’à 3-5. En face, ils étaient cuits. Faut remarquer qu’ils sont très sympas de s’être déplacés à onze joueurs. La réussite que l’on n’a pas eue en début de match, nous l’avons eue à la fin. Aux prolongations, il ne pouvait plus rien nous arriver. C’était fou", raconte, encore euphorique, Eric Filhol, le coach de l’équipe III de Montbazens-Rignac.

Après "une dizaine de minutes d’arrêts de jeu", selon Joyes : 5-5 et direction les prolongations. Les Canourguais ont craqué pendant celles-ci en encaissant trois autres buts pour un score final de 8-5.

Comme dans un rêve pour les locaux et un cauchemar pour les visiteurs qui s’en rappelleront longtemps. "Mon défenseur a le nez cassé et déplacé, et une luxation de la cloison nasale, il se fera opérer ce jeudi. On ne se cache pas derrière des excuses, on prend nos responsabilités mais entre cela, les arrêts de jeu et beaucoup de faits de jeu additionnés, cette défaite reste encore amère", regrettait l’entraîneur de Saint-Laurent-La Canourgue. Quel scénario !