Football : les voyants sont au vert pour les finances du district de l'Aveyron

Vendredi 8 décembre au soir, 73 des 86 clubs du district de l’Aveyron étaient à Olemps pour le traditionnel bilan financier annuel de l’instance. L’occasion de faire un tour des chiffres abordés.

12500 Licences ont été recensées par le District Aveyron football (Daf) en cette fin 2023, soit 500 de plus qu’il y a un an.« Nous avons retrouvé les chiffres des années 2016-2018 », s’est réjoui Pierre Bourdet, président de l’instance départementale. Le territoire avait connu un pic d’adhésions en 2018-2019 grâce à l’effet coupe du monde et avait compté 12 579 joueuses et joueurs, avant la chute due au Covid-19.Dans le détail, pour la saison 2023-2024, ce sont notamment 459femmes qui ont pris la licence, 3 249hommes, 542 jeunes filles et 2 701 jeunes garçons.

3902 Euros est le résultat de l’exercice 2023 du District.Les comptes ont été arrêtés au 6 novembre et « la somme a été affectée au fonds associatif de l’instance », a précisé Damien Pradalier, trésorier du Daf. Il a également souligné que le bilan financier était « à l’équilibre ».

700 000 Euros, « et un peu plus », ajoutait le trésorier, est l’enveloppe budgétaire dont dispose le District pour fonctionner : payer ses salariés, organiser les coupes…

10 000 Euros de sanctions ont été encaissés en plus par le District par rapport à l’exercice précédent.« Il y a eu beaucoup de sanctions, et beaucoup de frais liés aux frais de dossiers et aux appels », a rappelé Damien Pradalier.

38 056 Euros supplémentaires figurent dans les produits liés à l’organisation des phases finales des compétitions par rapport à 2022.La District a perçu 80593 euros et l’augmentation de ce chiffre est due au retour des finales féminine et masculine à Paul-Lignon, après la délocalisation à Millau en 2022 en raison des travaux de l’enceinte ruthénoise.