Montrozier. L’APE a fêté son Noël

Dernièrement, l’association de l’APE fêtait Noël. C’est d’abord le père Noël qui emmenait les enfants dans une calèche tirée par deux chevaux pour se balader dans les rues de Gages.

On attendait son tour à l’abri d’une pluie intense. Ensuite on venait se réchauffer dans la grande salle d’animation. Comme chaque année l’APE offre des animations diverses aux enfants en cette période de festivités. Des ateliers créatifs, des dessins à réaliser, du découpage, du collage. Des petits gâteaux, muffins et petits objets décoratifs faits par les enfants sont en vente. La buvette est ouverte. À 17 heures, le spectacle a commencé par la compagnie "Les petits enchanteurs". Géraldine Fumoux, auteure de la pièce de théâtre musicale, accompagnée de Léon Pouillon son musicien ont fait découvrir "Le syndrome aigu de la rouscaille". Les enfants ont été captivés. Les bénévoles de l’association sont omniprésents et à 19 heures, tout le monde déguste la soupe au fromage.

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite de bonnes fêtes et remercie les parents pour leur participation financière.

Les bénéfices de cette journée contribueront au financement de sorties et autres pour les enfants.