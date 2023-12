Saint-Amans-des-Cots. Les élèves de l’Association Sportive du collège ont reçu leur maillot

Comme chaque année, tous les élèves licenciés à l’Association Sportive du collège de la Viadène, soit 85 élèves sur les 148 de l’établissement, ont pu endosser le tee-shirt estampillé du logo du collège. Investis dans les multiples activités sportives proposées le mercredi après-midi (escalade, VTT, course d’orientation, raid multisports, badminton, handball, kayak, biathlon laser, raquettes…), les élèves sont ainsi récompensés pour leur investissement et peuvent arborer fièrement les couleurs du collège lors des nombreuses compétitions proposées par l’UNSS de l’Aveyron. Pour l’instant, au classement du challenge APPN du département, les 4e-3e sont seconds et les 6e – 5e premiers. Les deux derniers mercredis de l’année seront consacrés à l’escalade.