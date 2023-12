Espalion. Pays de Neste justifie facilement son statut de leader

Dernier match 2023 à domicile pour l’équipe fanion avec une opposition de gala face au leader et grand favori de la poule.

Le début de match est compliqué pour les locaux avec une base arrière qui n’est pas en réussite et la marque est de 1-4 au bout de 7 minutes de jeu. Le coach espalionnais est obligé de poser un temps mort pour essayer de recadrer son équipe, et cela semble fonctionner en revenant dans la partie : 3-4 à la 10e. Malheureusement comme souvent les sanctions défensives tombent et les Aveyronnais encaissent un cinglant 9-0 (3-13 à la 19e). Le HBCE trouve alors des solutions à l’intérieur par l’intermédiaire du pivot Burguière et sur engagement rapide pour stopper l’hémorragie. Le score à la mi-temps est 12-21. L’écart grandit progressivement au cours de la seconde période pour atteindre un sévère – 20 buts : 21-41 à 5 minutes du terme. Les Espalionnais tentent de limiter la déroute et le match se finit sur une défaite 25-42. Avec un écart de niveau aussi flagrant les locaux ne peuvent, entre autres, que constater leur déficit physique qui pèse lourd sur la balance tant en attaque qu’en défense. Le HBCE subit ainsi son premier revers à domicile de la saison faisant descendre l’équipe de la 3e à la 6e place du classement.

Avant de pouvoir profiter d’un repos bien mérité pour les têtes et les corps, les hommes de Kojic ont un double défi à relever dimanche prochain : avec le troisième tour de coupe de France face à Rignac, mais aussi la fin du match de la 6e journée avorté avant le terme à cause d’une fuite d’eau sur le terrain face à cette même équipe. Il restera 7 minutes à jouer pour créer l’exploit de remonter un score à leur désavantage de 29-25.

Les seniors 2 garçons se sont inclinés 27 à 22 à Carmaux. Les moins de 18 garçons ont gagné 38 à 30 face à L’Isle-Jourdain.

Dimanche, à l’issue d’un match serré jusqu’à la fin, les seniors filles 1 se sont inclinées 34-32 chez leurs voisines de Rignac Dourdou Vallon. Par contre l’équipe seniors féminines 2 s’est imposée de justesse face à Figeac 29-28.