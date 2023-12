Coubisou. Affluence record au quine des aînés

Le club des aînés ruraux estagnols organisait son quine annuel dans la salle d’animation. Ce fut un grand succès avec plus de 200 personnes présentes, habitants de proximité ou plus lointains. Le quine s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et les nombreux gagnants ont pu apprécier la qualité des lots mis en jeu. Il ne faut pas oublier non plus les Estagnols qui, empêchés ou éloignés, ont tenu à participer à cet événement par l’intermédiaire de l’ordinateur. Les organisateurs remercient chaleureusement les particuliers, les commerçants et les artisans qui se sont investis dans ce quine en offrant des lots et toutes les personnes qui ont apporté leur aide bénévole dans la préparation et la mise en place. Tous ont largement contribué à la réussite de cette manifestation.

Les membres du conseil d’administration et le bureau du club souhaitent aux adhérents du club et à tous les Estagnols de bonnes fêtes de fin d’année.