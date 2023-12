Trémouilles. Un contrôle d’étanchéité effectué dans le cadre du diagnostic assainissement

Quelques passants se sont approchés, intrigués de voir de la fumée sortir des réseaux d’assainissement. Fabien et Sarah de la société Cereg, rassurants, ont expliqué que suite à une demande de la municipalité, ils vérifiaient les mauvaises connexions des eaux pluviales sur les réseaux d’eaux usées. Cette reconnaissance s’effectue par le biais de tests. Pour procéder, ils soulèvent le tampon de chaque regard et posent une machine à fumée qui se démarre comme une tondeuse puis ils pompent afin d’injecter une fumée blanche, inoffensive créée avec de la paraffine alimentaire.

Cette dernière se disperse à l’intérieur des canalisations et ressort afin de repérer les non-conformités de raccordement des eaux pluviales et les réseaux non étanches.

Cette opération est réalisée dans le cadre du diagnostic assainissement pour améliorer le fonctionnement des réseaux d’assainissement des eaux usées et de la station d’épuration.