Saint-Amans-des-Cots. L’école de quilles se félicite de compter deux éducateurs

L’assemblée générale du Sport quilles de Saint-Amans-des-Côts a eu lieu à la salle des fêtes de Saint-Gervais. À cette occasion, le président, Benoît Barrié, a présenté le bilan sportif. Il est revenu sur les nombreux podiums de la saison passée et il a félicité particulièrement Thibault Gaubert (catégorie minimes) pour sa 3e place au championnat de France individuel à Montpellier, ainsi que l’équipe Adrien Damours-Robin Rispal (catégorie cadets) pour leur 3e place au championnat de France par équipes à Rodez.

La trésorière Philippine Raynal a ensuite présenté le bilan financier qui est déficitaire. Cela s’explique par différents aménagements du terrain (sonorisation, fermeture du local…)

Le club dynamique en 2023 comptait 103 licenciés et désormais deux nouveaux éducateurs école de quilles : Damien Bélard et Jérôme Joulia. Ils ont été fortement applaudis par tous les enfants. Les éducateurs ont alors remis à chaque enfant et ado un sac personnalisé. La soirée s’est poursuivie par un excellent repas préparé par Jean-Claude et Nicole Brévier du Flo Bar, siège du club.

Le Sport quilles en a profité pour leur remettre un cadeau afin de les remercier à la veille de leur retraite, pour leur dévouement durant de nombreuses années. Le club remercie les municipalités de Montézic, de Saint-Amans et de Campouriez pour leur soutien financier, ainsi que la municipalité de Saint-Symphorien pour le prêt de la salle des fêtes.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de ramener au plus tôt les licences à la secrétaire, Elodie Vayssière. Et pour les personnes qui auraient envie de s’initier aux quilles, il est encore temps de s’inscrire pour la prochaine saison 2024.