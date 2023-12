Aveyron : pas de neige mais un autre cadeau pour les stations de l'Aubrac

À défaut d’or blanc, le syndicat mixte des stations de l’Aubrac a bien eu la validation du Département pour les quatre saisons.

On est habitué à un Noël sans neige", glisse Vincent Alazard, maire de Laguiole et président du syndicat mixte des stations de l’Aubrac aveyronnais. Pas de neige sur les sapins de l’Aubrac pour Noël, ce que confirme Gonzalo Diaz, chef d’exploitation de la station de Brameloup : "Ce n’est pas très engageant, on est sur l’herbe, l’hiver ne s’est pas vraiment installé. On est dans l’attente."

En revanche, ce qui n’est plus dans l’attente, c’est l’engagement du Département pour participer au financement des installations dans les stations pour les quatre saisons. " La commission permanente qui s’est tenue vendredi dernier a validé le rapport d’adhésion au futur syndicat ", indique Vincent Alazard qui avait organisé une réunion publique, en amont, en présence d’Arnaud Viala, président du Département, et de Jean Valadier, président de la communauté de communes du Nord-Aveyron, pour confirmer la bonne nouvelle et désamorcer des tensions, collectif à la clef (édition du 6 novembre dernier, NDLR). " Il est important de maintenir la station l’hiver et la réversibilité conforte l’activité sur les quatre saisons. Il vaut mieux chercher la synergie entre les acteurs privés que vous représentez et nous acteurs publics, trouver la meilleure façon de faire fonctionner cette station Aubrac plutôt que nous quereller. Le Département soutient avec volontarisme l’initiative des communes, du syndicat et des communautés de communes car si nous ne prenons pas le virage des quatre saisons maintenant, il sera trop tard ", a déclaré Arnaud Viala, en guise de réponse.

"Ne pas s’accrocher à la neige"

Un engagement qui s’élève à 441 000 €, soit les 45 % du Département sur les 28 % qui restent à financer du Plan avenir montagne. Clairement, ce plan d’un montant de 3,5 M€ est financé à 72 % par la Région et l’État.

Le Département met donc la main à la poche pour les 28 % restant de cette somme, à hauteur de 45 %, la communauté de communes fait de même (45 %) et 10 % par la commune de Laguiole. Le principe est le même pour Brameloup, avec 10 % financés cette fois par Saint-Chély-d’Aubrac, Prades-d’Aubrac et Saint-Geniez.

Concrètement, luge sur rail, biatrail, randonnée, sentier botanique, tubing, trottinette, dévalant, ski alpin, ski nordique, biathlon, raquettes, bordeur cross, etc. figurent dans le plan pour Laguiole quand Brameloup est toujours sur le VTT et attend la "finalisation du bureau d’études sur l’ex-chalet de l’Adalpa dont le but est de l’intégrer au projet", précise Vincent Alazard qui annonce la constitution du nouveau syndicat mixte, avec le Département donc, au premier trimestre 2024.

Le maire de Laguiole, qui est aussi conseiller départemental, est catégorique au regard du dérèglement climatique.

"Nous faisons des travaux de maintenance, il y a eu 80 000 € cet hiver pour Laguiole et 150 000 € pour Brameloup avec le syndicat mais il n’y aura pas d’investissement sur des canons à neige ou autres. Il ne faut pas s’accrocher à la neige mais prendre en compte l’évolution", conclut Vincent Alazard qui cite en exemple la station de Métabief dans le Jura dont le syndicat mixte a annoncé la fin du ski à horizon 2030-2035.

Reste à prendre le virage des quatre saisons ce qui passe par l’attente d’une nouvelle étude. Il faut s’armer de patience comme pour la neige.