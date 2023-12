Laissac-Sévérac l'Église. Les animations de Noël à la Maison de la presse

La Maison de la presse organise deux animations à l’occasion des vacances de Noël.

Aujourd’hui, c’est Thomas Saint-Léger qui présentera et dédicacera son ouvrage "Burgé d’Aqui" de 10 heures à 12 heures. Plusieurs fois classé parmi les finalistes de la Coupe de France du burger, ce cuisinier et boulanger dit "burgé" : une évidence pour lui l’Aveyronnais ! Toutes ses recettes racontent une histoire, un lieu, une spécialité gastronomique de l’Aveyron. Il s’agit donc d’un ouvrage à consommer sans modération et à mettre très certainement au pied du sapin. Pour permettre les achats de dernière minute, la maison de la presse informe que le magasin sera ouvert dimanche 24 décembre de 8 heures à 12 h 30, mais également de 14 heures à 18 heures. Ensuite, c’est Jocelyn Calac qui sera présent mardi 26 décembre de 10 heures à 12 heures à la Maison de la Presse afin de présenter et dédicacer son ouvrage "A hauteur d’yeux". Cet autodidacte pratique avec passion son métier de photographe et propose un ouvrage entièrement consacré à la cathédrale de Rodez. Il s’agit d’une invitation à la découverte de ce monument emblématique de Rodez à travers le regard de celui qui, durant des mois, a arpenté ses travées à la recherche d’une harmonie entre la lumière, l’architecture et les visiteurs qui y déambulent.