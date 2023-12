Sainte-Radegonde. Des mini-lutins rouges autour des nounous et des animatrices

À l’initiative de Cathy et Tiffany, les deux animatrices du Ram (Relais d’assistantes maternelles) ce fut la fête, dans la salle du presbytère pour les bambins de Sainte-Radegonde et les alentours… On a joué, on a dégusté des gâteaux, des papillotes, autour du sapin.

Quatorze enfants, quatre nounous et même une mamie ravie étaient là. Papa Noël, lui, s’était excusé afin de ne pas effrayer les plus jeunes…

Les animatrices rappellent que cette halte jeu est ouverte, pour le local de Sainte-Radegonde les mardis et vendredis, de 8 h 45 à 11 h, même pendant ces vacances. D’autres animations suivront l’an prochain : carnaval, chasse aux œufs de Pâques. Des intervenants sont d’ores et déjà retenus par exemple on proposera de la baby gym. Le 8 mars, le RAM fêtera ses vingt ans, avec un lot de surprises à la clé.

Curieusement, grâce au contact des enfants, en vingt ans, personne n’a pris une ride.