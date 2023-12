Decazeville. Le cas des habitations en ruine discuté en conseil

Lors du dernier conseil municipal, les élus de Decazeville ont adopté le programme départemental "Aveyron se bouge" du contrat de projets Aveyron-Territoires. Cet outil proposé par les services du Département, permettra à la commune de bénéficier des compétences en ingénierie territoriale notamment.

"Une méthode intéressante", a estimé l’élu minoritaire Jean-Pierre Vaur, qui a soumis l’idée d’y inclure "des choses plus techniques comme le réseau de géothermie". "Ça serait intéressant par exemple d’avoir un projet sur les immeubles de la ville, il y a en a certains qui ne vont pas tarder à être des ruines. Il est peut-être encore temps de les sauver en les passant dans le patrimoine public. Si on compte sur les propriétaires, on risque de se retrouver avec des ruines. On peut peut-être solliciter l’ingénierie du département."

Pas si simple a répondu la majorité, les bâtiments étant privés avec "des propriétaires peu coopératifs". "L’urbanisme est une compétence de la Communauté de communes", a également rappelé le maire François Marty. "Il y avait près de 15 000 habitants après la guerre. Nous ne sommes aujourd’hui plus que 5 500. Ça vous donne une idée du travail à accomplir."