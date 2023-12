Villecomtal. Football, l’équipe fanion partage les points

L’équipe I de l’Entente Villecomtal/Mouret/Entraygues recevait tout récemment en match de rattrapage la réserve espalionnaise : une équipe qui se situe à 2 unités d’avance au classement du championnat avec un match de plus.

Après sa large victoire sur le terrain de Soulages le week-end précédent et sa qualification en 8e de finale de coupe d’Aveyron, l’équipe avait à cœur de finir la saison sur une bonne note.

Sur un terrain rendu difficile suite à la météo capricieuse des dernières semaines, les locaux, plutôt dominateurs, sans être pour autant dangereux, vont réussir à trouver la faille à la demi-heure de jeux pour ouvrir le score via J. Feral. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le jeu s’équilibre et Espalion montre un meilleur visage même si Feral aurait pu doubler la mise lors de son face-à-face avec le portier adverse mais sa frappe ne trouva pas le cadre. Une deuxième mi-temps plus ouverte avec des occasions de part et d’autre et les visiteurs parvenaient à égaliser à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

Le poteau pour Villecomtal en toute fin de match ne changera pas la donne. Score final 1-1, résultat un peu frustrant pour cette équipe qui espérait confirmer sa bonne forme actuelle.