Saint-Amans-des-Cots. L’école primaire au cross départemental

Le cross scolaire départemental a réuni près de 3 000 participants. Parmi eux, figuraient six élèves de l’école primaire de Saint-Amans-des-Côts qui étaient venus défendre leur école : Clémence Marty, Martin Auguy, Antoine Belard, Théo Conquet, Mathis Laudes et Antonin Rozière.

Organisée par le service des sports du Département, cette nouvelle édition du cross scolaire s’est déroulée à Baraqueville et a permis aux jeunes Aveyronnais de se retrouver lors de ce bel événement sportif. Plusieurs courses, plusieurs victoires individuelles ou collectives et dans notre école, un champion, Mathis, qui a remporté avec brio sa course en finissant premier, quelle fierté !

Nos sportifs en herbe ont su se dépasser et ont fait preuve d’une belle cohésion sportive.

Félicitations à tous nos coureurs.