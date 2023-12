Laissac-Sévérac l'Église. Du cinéma pour tous au centre administratif

Dernièrement, plus de 140 enfants des écoles de Laissac – Sévérac-l’Église et de Gaillac-d’Aveyron, ont assisté à des projections cinématographiques au centre administratif dans le cadre de l’opération "École et Cinéma", dispositif national d’éducation à l’image. Il permet aux élèves de suivre un parcours d’initiation cinématographique en s’appuyant sur la découverte des films en condition de salle de cinéma, et sur le travail pédagogique conduit par les enseignants en amont à partir de la mise à disposition de documents réalisés spécialement à leur intention.

Dans chaque département, les responsables locaux établissent une sélection de trois films par an, témoignant de l’histoire, de la vitalité et de la diversité de la création cinématographique.

Les enfants de maternelle ont pu voir un film d’animation "La petite taupe" et les primaires "The kid" de Charlie Chaplin. L’après-midi, ce sont les seniors, notamment les résidents de l’Ehpad de Saint-Geniez-d’Olt et de Laissac, mais pas seulement, qui sont venus en nombre pour regarder "M. le maire", un film qui fût fort apprécié du public ! C’est la commune par le biais de la bibliothèque et de ses bénévoles qui permet ce dispositif et donc l’opportunité d’avoir des séances de cinéma à Laissac.

La centaine de personnes présentes a plébiscité cette initiative.

Il est prévu que deux autres séances soient organisées en 2024.