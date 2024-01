Le Nayrac. Des perspectives résolument positives

Les Nayracoises et Nayracois étaient invités par la municipalité à l’Espace multiculturel autour du sapin de Noël. Les musiciens du Nayrac jouaient quelques airs traditionnels tandis que les personnes prenaient place sur les gradins. Le maire, Jean-Louis Raynaldy souhaitait la bienvenue à tous, excusait Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture et Stéphane Mazars, député. La chorale "A tous chœurs" avec Fred Bonnet présentait quelques chansons et était très applaudie.

Venait ensuite le bilan de l’année 2023 où un diaporama très bien préparé retraçait les moments forts : la démographie avec une population à la hausse, le personnel qui s’investit avec professionnalisme, le fleurissement où Monoue et Fabienne ont embelli le village, l’école où 41 élèves sont inscrits, l’Unité de vie qui accueille les personnes âgées… La vie du village était aussi évoquée avec la récompense de deux éleveurs aux concours agricoles, la participation de la Cuma à l’achat de jouets pour la MAM, la visite de la Coutellerie Lamic par le préfet, la secrétaire générale, Jean-Claude Anglars, sénateur, Mme Lafon, conseillère départementale, l’inauguration de la MAM et des deux logements déjà occupés. Le Nayrac a connu de nombreuses animations comme les marchés gourmands en juillet et août, la "Journée des amicales aveyronnaises" et des festivités proposées par les associations au cours de l’année.

Le camping a enregistré de nombreux passages et les touristes ont été très satisfaits. Les travaux entrepris sont variés et apportent un réel confort aux usagers. Plusieurs projets étaient ensuite présentés : La halle sportive multi-activités, la rénovation du presbytère, le chemin piéton vers l’Espace multiculturel, la construction de trois maisons avec Aveyron Habitat et de six maisons en location-accession, la poursuite de la rénovation de l’éclairage public, la modernisation de l’accueil au camping, les travaux sur la Route de Laguiole… Jean-Claude Anglars prenait la parole et félicitait la municipalité pour son dynamisme, remerciait les associations qui œuvrent à l’animation du village, donnait une information importante au sujet des zones de revitalisation rurale (ZRR) et souhaitait à tous une bonne année 2024.

Le mot de la fin revenait à Jean-Louis Raynaldy qui présentait ses vœux pour 2024 et invitait les personnes présentes à partager un buffet bien garni et des boissons rafraîchissantes tout en continuant à bavarder en toute convivialité.