Rignac. Retour sur l’actualité marquante de 2023

En suivant l’ordre alphabétique, retour sur ce qui a fait l’actualité rignacoise lors de l’année passée.

À comme l’ADMR et sa soixantaine de salariés et bénévoles, ses plus de 300 foyers visités, ses 150 000 km effectués.

B comme le club de basket qui grâce à son équipe seniors féminines a remporté la coupe de l’Aveyron ou comme le bal des pompiers du 14 juillet.

C comme les concerts donnés par l’école de musique ou organisés par l’association Apôtre ou les conférences mensuelles programmées par Rencontres citoyennes ou le camping municipal qui continue à afficher sa dynamique ou le centre de loisirs en cours de construction.

D comme la danse avec les cours de modern’jazz de Récréa’Rignac.

E comme l’Espérance rignacoise et ses musiciens ou les élèves et étudiants des divers établissements scolaires.

F comme le club de football local qui opère de nouveau en Région.

G comme le club de gymnastique et ses diverses activités hebdomadaires.

H comme les handballeurs qui évoluent en Régionale.

I comme les illuminations installées pour les fêtes de fin d’année ou les infrastructures du village qui sont très appréciées.

J comme le judo, cet art martial qui poursuit ses activités dans les salles du village.

K comme le karaté, le kung-fu, le kubodu, ces autres arts martiaux.

L comme le lycée professionnel du village qui continue à cultiver l’excellence en matière d’aménagement paysager.

M comme la médiathèque et ses nombreuses activités ou les marchés du mardi matin ou le club de marche et sa centaine de marcheurs.

N comme le nettoyage du village effectué chaque année par les collégiens de Georges Rouquier et de Jeanne d’Arc et les écoliers de Jacques Perrin.

O comme le centre de vacances Odalys qui a souvent fait le plein de touristes.

P comme le club de ping-pong ou l’association Parents ouverts positifs ou les métiers de la piscine au lycée.

Q comme le club de quilles et ses titres de champions de France.

R comme l’association Récréa’Rignac et ses diverses activités ou la résidence seniors qui sera bientôt opérationnelle.

S comme le Soulicou et toutes ses animations.

T comme la tradition respectée avec les festivités rignacoises ou les clubs de théâtre ou la nouvelle édition du Téléthon.

U comme l’association "Un œil sur le passé" qui maintient sa dynamique avec l’illumination de sa vitrine.

V comme la vidéoprotection avec toutes les caméras installées aux abords du village.

W comme Williams, l’auto-école qui n’assure plus le permis des jeunes Rignacoises et Rignacois.

X comme le nom d’un éventuel virus qui pourrait faire reprendre le port du masque, d’autres gestes barrières ou le confinement ?

Y comme les cours de yoga donnés dans les salles du village.

Z comme la zone humide de Maymac qui avec ses pontons aménagés fait toujours la joie des promeneurs.