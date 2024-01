250 000 entrées et de belles promesses pour le cinéma CGR de Rodez

Après un cru 2023 encourageant, les salles obscures du multiplexe de Rodez affichent un certain sourire au moment de se projeter vers 2024.

Le cinéma est-il mort ? Pas encore. Touchées successivement par le Covid, l'essor des plateformes de streaming et l'inflation, les salles obscures voient de nombreux obstacles se dresser sur leur route mais tiennent bon... à la manière d'un héros de film d'action.

Du moins à Rodez, car après quelques soubresauts, le multiplexe a enregistré une année 2023 prometteuse, avec un peu plus de 250 000 entrées. "Le plancher, pour un équipement de cette taille", affirme Yann Marie, directeur du cinéma CGR de Rodez. L'année passée, c'était 215 000. Des données qui se rapprochent ainsi des 280 000 enregistrés en moyenne avant la pandémie. "On essaie de se relever ! Livre le directeur. On sait que l'âge d'or du cinéma est un peu derrière nous, mais cela ne veut pas dire qu'il est en péril, il faut s'adapter."

Le top 5 des films les plus visionnés au cinéma de Rodez : 1. Avatar : la voie de l'eau (10 600 entrées) 2. Super Mario bros, le film (10 000 entrées) 3. Astérix et Obélix : l'empire du milieu (9 000 entrées) 4. Alibi.com 2 (8 800 entrées) 5. Barbie (8 150 entrées)

Pour cela, l'établissement essaie de diversifier son offre, mettant l'accent sur l'accueil, les événements - comme les rendez-vous bimensuels Plan cultes, permettant de revisionner certains des plus grands classiques -, ou des projections en présence de réalisateurs.

Roi lion, Dune, Joker...

"Mais on est dépendants d'une chose, que l'on ne peut pas contrôler, ce sont les sorties !", reconnaît Yann Marie. Et en la matière, ce cru 2023 a été plutôt bien garni, avec de nombreux blockbusters. Parmi eux, Astérix, Super Mario bros, Barbie ou bien Avatar 2 signant un carton malgré sa sortie en 2022 (lire le top 5 par ailleurs).

Et le prochain millésime s'annonce prometteur. "Avec comme carton de l'année Mufasa : le roi lion, qui sortira en fin d'année prochaine", annonce le cinéphile. Ou d'autres films attendus comme le second volet de Dune dont la sortie est prévue pour le 13 mars. Une année de suites, puisque parmi les blockbusters citons encore Joker : Folie à deux, Gladiator 2, 24 ans plus tard ou Deadpool 3.

En tout cas, le directeur se satisfait de la place et du rôle que tient ce site à Rodez, mais également dans le département. "C'est à la fois le petit cinéma de centre-ville qui correspond aux habitués, et un gros multiplexe de périphérie dédié à accueillir des blockbusters." Il poursuit : "C'est à nous d'avoir la programmation la plus large possible !" En espérant que ça dure !