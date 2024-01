Pont-de-Salars. Jeanne et Thibaud ouvrent le restaurant l’Oustal, lundi

L’Oustal de Jeanne, c’est la rencontre entre deux passionnés, Jeanne et Thibaud, entre une pizzeria et un bar, la passion commune de la restauration les a réunis et donne naissance à un nouveau restaurant sur la commune de Pont-de-Salars pour cette nouvelle année.

C’est donc avec une immense joie qu’ils vous accueilleront à partir du 8 janvier, du lundi au vendredi à midi : menu "ouvrier", pizzas les samedis et dimanches soir.

Ils sont bien évidemment impatients de vous accueillir dans ce cadre chaleureux du "parc camping du lac".

Dans l’attente de vous recevoir, ils vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour les réservations, contact au 06 40 94 31 80.