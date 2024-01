Espalion. Rendez-vous en juin pour le festival des bandas

Les souvenirs de Nestor tenaient leur assemblée générale. Le président Philippe Cabrolier et le trésorier Stéphane Lacombe ont dressé un bilan positif pour cette année 2023 avec quelques points notables.

Trois nouveaux sont venus renforcer les rangs de la banda : Hervé, Corentin et Élodie pour atteindre un effectif de 27 musiciens.

La soirée hommage à Bruno sous forme de concert multi-artistes était une première pour la banda, une expérience très positive. Le festival de bandas a de nouveau connu un grand succès et sans incident notable.

Le voyage à Salou Port Aventura, premier voyage d’agrément bien mérité pour la banda a été bien apprécié. Le chef de musique Zacchary s’est de nouveau engagé pour une nouvelle saison. Philippe, le président a souligné "l’esprit banda" du chef de musique et espère que cette collaboration va perdurer sur le long terme. Enfin, le nouveau site internet des souvenirs de Nestor est en ligne :

lessouvenirsdenestor.fr/

Le rapport financier : la trésorerie est saine malgré un léger déficit sur cette année 2023 lié à des dépenses exceptionnelles, notamment pour l’entretien et l’acquisition d’instruments. Pour l’année 2024, le festival des bandas est programmé pour le 1er et 2 juin.

C’est de nouveau l’affluence pour les candidatures de bandas, de plus ne plus nombreuses à vouloir participer à ce festival. Le bureau souligne le crève-cœur de devoir refuser des candidatures mais le parcours dans Espalion et le timing serré des deux jours ne permettent pas de sélectionner plus de 8 à 9 bandas pour plus d’une quarantaine de candidatures. Un exercice cornélien.