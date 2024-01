Renouvellement des licences et galettes chez les pétanqueurs

Dimanche 7 janvier, de 9 heures à 12 heures, les dirigeants informent qu’aura lieu le renouvellement des licences, à la maison de la pétanque firminoise (tarif de la licence, 40 € ; prix de la carte de membre honoraire, 10 €). Il est à noter que le certificat médical n’est plus obligatoire (excepté pour les enfants). Cette matinée sera ponctuée par la dégustation de la galette des rois, accompagnée d’un peu de cidre.

La Pétanque forézienne a aussi organisé un petit concours amical en doublettes, le deuxième du genre pour cet hiver. Vingt doublettes étaient de la partie. La victoire est revenue aux expérimentés Didier Carratier et Marcel Combart. Cela dit, les bénévoles de la Forézienne fondent de gros espoirs à l’aube de cette saison 2024 car de nombreux joueurs et joueuses ont rejoint Firmi. Des discussions sont en cours afin de former des équipes compétitives.