Laissac-Sévérac l'Église. Agnès Martin-Lugand présente son dernier ouvrage à Laissac

Le premier grand évènement culturel de l’Aveyron approche à grand pas et il est encore temps de réserver sa place (gratuite) pour la grande soirée du vendredi 12 janvier, salle du centre administratif de Laissac, avec Agnès Martin-Lugand. L’autrice au plus de 4 millions d’ouvrages vendus ont fait l’honneur de clôturer à Laissac, la tournée promotionnelle de son dernier roman "L’Homme des Milles Détours". Il sera possible de se procurer sur place l’ensemble de ses ouvrages et de les faire dédicacer dès 18 h 30. À partir de 20 h 30, Agnès Martin-Lugand s’exprimera sur son parcours, son actualité et ses projets lors d’un échange avec le public.

Ce sera également pour elle l’occasion de recevoir son trophée Prix des Palanges 2023. Ensuite, les finalistes de l’éditions 2024 seront dévoilés en direct. Il ne faut donc plus attendre et réserver dès maintenant sa place au 05 65 70 69 18 ou par mail à maisondelapresse.laissac@orange.fr.