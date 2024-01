Espalion. Les belles vitrines de Noël vont bientôt disparaître

Le temps des belles vitrines, proposées pour l’occasion des fêtes, est compté. Bientôt, elles seront remplacées par d’autres thématiques.

Préparées avec soin pour les fêtes de fin d’année, les belles vitrines auront bientôt disparu. Dernière balade en centre-ville.

À l’occasion des fêtes de fin d’année et de Noël, les commerçants avaient su faire preuve d’imagination et laissé libre cours à leur créativité pour réaliser de splendides vitrines, attirer l’œil des passants et mettre en valeur leurs produits.

Le choix était vaste

De quoi éveiller la curiosité et agrémenter une promenade. Bonhommes de neige taillés dans le bois, pères Noël, étoiles, guirlandes lumineuses, couche de ouate, sapins blancs ou naturels, ours polaires, fleurs multicolores, crèches, boules de toutes les couleurs, bibelots… Le choix était vaste et chacun a su les utiliser pour décorer avec goût et postuler au concours de la plus belle vitrine des commerçants. Le but était atteint et les clients éventuels ont pu admirer les devantures et faire leurs emplettes. Mais la roue tourne et l’actualité ouvre une nouvelle page. Les vitrines vont être défaites dans les jours à venir, pour laisser place à d’autres décorations. Différentes certes, mais qui auront aussi leur charme, même si elles n’auront pas la même part de rêve.