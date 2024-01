Onet-le-Château. Aux Ormes, la construction de la résidence seniors va débuter

Plus de 700 personnes ont répondu à l’invitation de Jean-Philippe Kéroslian, maire d’Onet-le-Château, pour la cérémonie des vœux, qui s’est déroulée, mercredi, à l’Athyrium.

Beaucoup de particuliers et de présidents d’associations avaient fait le déplacement, mais aussi de très nombreux élus et partenaires institutionnels. L’occasion pour le maire, dans un discours résolument optimiste, et ce malgré un contexte national et international des plus anxiogènes, d’affirmer que " vivre en démocratie est une chance inestimable ", que " l’Aveyron, Rodez agglomération et Onet-le-Château apparaissent comme des territoires préservés grâce, notamment, à l’esprit de solidarité, au pragmatisme, à la volonté et au travail de chacune et chacun d’entre nous" et de rappeler qu’avec une population totale de 12 468 habitants au 1er janvier 2024 (recensement 2021), Onet-le-Château conforte son rang de 3e ville du département, avant de faire un focus sur les réalisations 2023 et de se projeter sur 2024.

Entre bilan et perspectives

On ne reviendra pas sur l’aboutissement de nombreux projets et inaugurations qui ont émaillé l’année passée, on a eu l’occasion de le faire en temps réel, mais sur la poursuite de ces mêmes objectifs pour 2024, de la sécurité, en passant par le pôle enfance et jeunesse, la culture, les aînés, la santé, les infrastructures et les voies douces (dont une nouvelle qui sera créée entre le giratoire Saint-Mayme et celui de La Roque).

On retiendra (mais la liste n’est pas exhaustive) que les travaux de rénovation d’Onet village s’achèvent, que sa salle associative "l’Aula" sera livrée à la fin du 1er semestre et que vont démarrer les travaux de restructuration du château. Les travaux de construction d’un béguinage, nouvelle résidence pour personnes âgées autonomes, devraient débuter prochainement sur le site des Ormes, près de la MJC. L’éligibilité des quartiers des Quatre-Saisons et des Costes-Rouges au contrat de ville. La rénovation énergétique des bâtiments municipaux et la revégétalisation de la commune, afin de réduire l’empreinte environnementale de la Ville se poursuivent.

Enfin, après une longue et nécessaire phase de concertation, il est désormais acté qu’un Ehpad de nouvelle génération sera construit sur le site de l’ancienne salle des fêtes et bientôt le parc urbain des Quatre-Saisons s’appellera officiellement le parc Georges-Vignes. Moments aussi privilégiés pour la Ville de remercier l’ensemble de ses partenaires pour l’implication quotidienne dans la construction de projets sur le territoire communal.

La cérémonie s’est poursuivie autour d’un cocktail préparé et servi par le personnel municipal, l’occasion pour le maire de conclure en remerciements " pour leur implication au service des Castonétoises et des Castonétois, et plus particulièrement, ce soir, pour la préparation de ces vœux. Tout comme je salue la qualité du travail accompli, avec détermination, par les élus municipaux. Leur abnégation constitue un souffle salutaire, comme un prometteur appel d’air à l’instar du symbole que constitue la rénovation de notre château".