Le meilleur de l’Aveyron dans l’édition 2024 du Petit Futé qui vient de sortir

Un nouvelle édition valable pour les touristes autant que pour les autochtones.



Plus aéré, mieux illustré… Présenté ce vendredi 12 janvier dans le cadre du restaurant Opéra, à Rodez, le Petit Futé Aveyron, dont le premier numéro date de 1998, adopte, pour son édition 2024, un look plus moderne. Du changement sur la forme, certes, mais aussi sur le fond avec de nouvelles rubriques qui guideront le lecteur afin qu’il profite au mieux de l’offre touristique du département de l’Aveyron, qui n’en manque assurément pas.

L’édition 2024 du Petit Futé Aveyron vient de sortir.

"Chaque année, nous effectuons un dépoussiérage et un enrichissement des adresses, de l’ordre de 30 % du contenu", indique le journaliste et responsable d’édition Tristan Cuche, qui a choisi de découper le département en cinq secteurs : Aubrac, Carladez et vallée du Lot ; Bassin et vallon de Marcillac ; Pays villefranchois et Ségala ; Rodez, vallée de l’Aveyron et Lévézou ; Millau, Tarn et Saint-Affricain. Cinq chapitres auxquels il convient d’ajouter une trentaine de pages, à la fin du guide, qui présentent les établissements tenus par des Aveyronnais à Paris. Et on sait qu’ils sont nombreux…

Quand y aller, les bonnes raisons d’y aller et les cinq coups de cœur – pour se restaurer, se loger ou préparer une activité – sont autant de rubriques qui, en plus de la longue liste des adresses touristiques mises à jour pour cette édition 2024, devraient vous convaincre de vous procurer le Petit Futé Aveyron.

Le Petit Futé Aveyron, 288 pages. En vente 11,95 € en kiosque. Pour l’achat du guide, la version numérique est offerte. www.petitfute.com