Le Nayrac. Partage des galettes au club de gym

Après quelques semaines de pause à l’occasion des fêtes de fin d’année, les adhérents du club de gym ont repris leurs activités dès le deuxième lundi de janvier. Dès leur arrivée, ils ont échangé leurs vœux pour 2024 et les exercices ont débuté sous l’œil attentif d’Estelle qui n’hésite pas à donner des conseils pour que chacun prenne la bonne posture sans trop forcer. À l’issue de la séance, des galettes ont été partagées et des rois et reines d’un soir ont été applaudis. Les cours ont lieu tous les lundis à 20 h 30 et l’assiduité des participants montre bien le plaisir de pratiquer cette discipline au sein de ce groupe.