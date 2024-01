Espalion. Partenaires pour mieux transmettre les métiers artisanaux

La signature de cette convention marque la volonté affirmée de voir perdurer la notion de bel ouvrage.

Dans une démarche dédiée à la préservation et à la transmission des métiers manuels, la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron (CMA12), sous la présidence de Pierre Azemar, et l’association L’Outil en main d’Espalion, dirigée par Michel Sable, ont formellement conclu une convention le 10 janvier.

Cette entente marque le commencement d’une collaboration ambitieuse visant à inspirer et à former la jeunesse aux savoir-faire artisanaux.

CMA12 et L’Outil en main unis

La signature de cette convention témoigne de l’engagement fort de la CMA12 et de L’Outil en main d’Espalion en faveur de la préservation des métiers traditionnels. La CMA12, une institution majeure dans le soutien et la promotion des métiers artisanaux, met à disposition son expertise technique et son soutien financier pour soutenir cette noble cause.

Sous la houlette de Michel Sable, l’association L’Outil en main d’Espalion propose une expérience pratique d’apprentissage des métiers manuels, avec onze bénévoles passionnés et trente et un jeunes enthousiastes. Ces experts et professionnels à la retraite encadrent les jeunes dans de véritables ateliers équipés d’outils authentiques, situés dans les locaux de l’ancienne école Saint-Hilarian.

Jeunes artisans en herbe

L’objectif de cette initiative est d’initier les jeunes dès l’âge de 9 ans aux métiers manuels, à l’artisanat, au patrimoine, et aux métiers d’art. Les participants explorent divers métiers tout au long de l’année, concrétisant leurs apprentissages par la réalisation d’ouvrages concrets de leurs propres mains.

Cette collaboration novatrice vise à offrir aux jeunes une expérience pratique et immersive, similaire à celle de l’entreprise, en ouvrant les portes des ateliers de L’Outil en main d’Espalion les mercredis. Au-delà de l’initiation aux métiers manuels, le partenariat s’étend à l’information des jeunes et de leurs parents sur les cursus de formation disponibles via la Chambre de métiers et de l’artisanat. En unissant leurs forces, L’Outil en main et la CMA12 tracent une voie novatrice pour l’initiation des jeunes aux métiers manuels, alliant tradition et modernité dans une démarche éducative enrichissante. Ce partenariat promet de façonner les artisans de demain tout en préservant l’authenticité et la richesse des métiers artisanaux. Une initiative prometteuse qui laissera assurément une empreinte durable sur l’avenir de ces métiers précieux et leur transmission aux générations futures.