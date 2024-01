Nouveau à Rodez : l'Aveyron à vélo veut vous donner envie de vous mettre en selle !

Créée en 2020, l'entreprise de location de vélos fondée par Mathilde Sahuguet s'installe en centre-ville de Rodez, rue Victoire-Massol.

Au haras, à Combelles... Depuis sa création en 2020 l'entreprise de Mathilde Sahuguet a mis quelque temps avant de trouver sa place, mais cela semble désormais chose faite ! L'Aveyron à vélo, proposant de la location de bicyclettes, des sorties VTT et de la vente d'accessoires s'installe en centre-ville de Rodez, dans la petite rue Victoire-Massol, à deux pas de la place d'Armes. "Je voulais à tout prix que l'on s'installe dans le quartier", reconnaît la gérante du magasin qui tient également un point de location à proximité du lac de Villefranche-de-Panat lors de la période estivale.

À ses côtés, la cycliste expérimentée peut d'ailleurs compter sur l'apport d'une salariée, Coline Rouzaud, spécialisée dans le marketing et la communication. Car avec cette situation, l'Aveyron à vélo compte séduire tout un tas de personnes, et leur faire prendre goût de la petite reine. Notamment des touristes d'ailleurs ! "A Rodez il y a une belle activité touristique, notamment avec le musée Soulages, c'est important pour nous d'être ici pour pouvoir capter le flux de visiteurs", explique Mathilde Sahuguet, qui assure l'aspect maintenance de ses montures dans un dépôt situé à proximité.

Le vélo à Rodez ? "Ça vient, petit à petit"

Il faut dire que si les sorties VTT ou l'encadrement des plus jeunes à la pratique cycliste séduiront les locaux, l'activité phare de l'entreprise, soit la location de vélos, concerne en premier lieu les personnes de passage sur le Piton. En tout cas, la responsable se montre enthousiaste sur le développement de cette pratique. "Il y a une culture vélo ici ! Et mine de rien, on en croise de plus en ville et sur la route, donc ça vient, petit à petit."

Ce, par l'essor du vélo électrique - qui constitue l'essentiel de sa flotte de location -, qui convainc de nombreux usagers, pourtant loin d'être des Julian Alaphilippe ou des Tadej Pogacar. "C'est la meilleure manière de faire aimer le vélo, surtout lorsque l'on n'est pas habitué à en faire. Et puis ici, au vu de la topographie et des reliefs, c'est essentiel", confirme-t-elle. Car ce frein, d'un Piton trop escarpé pour faire de la bicyclette un moyen de locomotion fiable et crédible, semble se lever, du moins selon Mathilde Sahuguet qui prévoit un futur radieux pour la petite reine ! Elle n'exclut d'ailleurs pas de bouger pour un local plus grand dans un futur proche, histoire de pleinement déployer ses ailes en centre-ville.