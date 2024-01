Rugby : "Je garde un mauvais souvenir du match aller", un derby qui promet entre LSA et Alban ce dimanche à Réquista

Match des retrouvailles aujourd’hui (15 h 15) à Réquista pour un LSA qui peut espérer une première victoire (enfin !), lors de la 12e journée de Fédérale 2.

Premier match retour, ce dimanche pour LSA. Un duel, un derby même face à Alban, coché depuis bien longtemps sur le calendrier par le club ségali. Sera-t-il auréolé d’une première victoire pour les troupes du duo de coaches François Giovannini et Frédéric Gil… anciens techniciens du club tarnais et adversaire du jour. C’est en tout cas vers ce but que le club jaune et vert va tendre à Réquista, à partir de 15 h 5, en recevant les voisins de l’US canton d’Alban.

Plus que le dernier contre l’avant-dernier

"C’est vrai que nous attendons ce match retour contre Alban, une équipe que nous connaissons bien puisque Frédéric Gil et moi en étions les coaches la saison dernière, débute François Giovannini, avant d’enchaîner : Personnellement, je garde un mauvais souvenir du match aller lors duquel l’ambiance n’a pas du tout été celle qu’elle aurait dû être. J’ai beaucoup de respect pour les joueurs que je connais bien et ils n’y sont pour rien ; mais bon c’est comme ça. " Et de poursuivre : "Aujourd’hui, nous jouons à la maison dans un contexte différent. Même si au vu du classement et des résultats, c’est Alban (11e sur 12, 24 points, 3 victoires, 1 nul et 6 bonus défensifs, NDLR) qui fait figure de favori (LSA est dernier avec 6 points et seulement 2 bonus défensifs). Si une équipe doit avoir la pression c’est bien eux. Nous, nous répondrons présent avec nos moyens, nos valeurs et en toute humilité."

Le XV de départ Zerouali - Mercadier, Vervialle, Revel, Cathala - K. Albouy (o), Canac (m) - Casals, Slimak, Auger - Regourd (c), Griffoulière - Nespoulous, Bousquet, E. Rey. Remplaçants : Da Silva, M. Rey, Raymond, Frayssinhes, Lavabre, J. Albouy, Rago.

Pour autant, Giovannini compte sur ses troupes pour livrer la meilleure prestation possible et ne pas avoir à rougir du résultat. Une façon aussi de s’enlever une certaine forme de pression. "Si nous décrochons la victoire, c’est bien, dit-il. Mais le plus important, c’est de continuer à mettre en place notre jeu et à progresser. Nous allons évoluer sans pression, car nous ne partons pas favoris, ensuite, on verra." Et d’ajouter : "Notre groupe est motivé et a à cœur de bien faire." Un groupe qui a retrouvé le chemin de l’entraînement après les fêtes et s’est tout de suite lancé dans la poursuite du travail de fond lancé depuis le début de saison. Un travail qui n’a toutefois pas encore porté ses fruits puisque les Cassagno – Réquistanais cumulent onze défaites en autant de rencontres. "Ce serait bien de débloquer notre compteur mais si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain ou après-demain, explique encore l’entraîneur. Car nous préparons et construisons l’avenir avec un groupe de jeunes issus de la formation du club. "

Infirmerie presque vidée

La trêve a permis également au jaune et vert de vider les bancs de l’infirmerie, presque en intégralité. Notamment, Bastien Zerouali, longtemps blessé à l’automne, fait son retour à l’arrière. Et pour ce premier match retour, le staff technique lsanais a ainsi composé un groupe homogène. "Je ne tiens pas à mettre en avant le retour d’un tel ou l’absence d’un autre, précise Giovannini. Chez nous, il n’y a pas de vedettes ou de joueurs meilleurs que les autres. Nous nous appuyons sur un groupe où chacun à sa place et son rôle à jouer. Ce sont 22 joueurs qui gagnent ou qui perdent et tous sont indispensables. "

Si on l’a bien compris, le résultat comptable n’est pas primordial côté LSA, on imagine bien qu’un succès aujourd’hui, qui plus est dans un derby teinté d’esprit de revanche, ferait beaucoup de bien aux têtes ségalies. À elles de montrer qu’elles en sont capables.