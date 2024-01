3000 € net par mois, sans diplôme : voici où et comment candidater à cette offre d'emploi du Sénat ouverte jusqu'au 26 janvier

Il est possible de s'inscrire jusqu'au 26 janvier 2024 dernier délai pour déposer sa candidature à un poste de surveillant au jardin du Luxembourg. L'offre d'emploi, moyennant un beau salaire, est proposée par le Sénat.



Un emploi, sans diplôme rémunéré 3 000 € net par mois ?

Cette annonce du Sénat relayée par Le Figaro Emploi le mardi 9 janvier 2024 a de quoi éveiller la curiosité.

La chambre haute du Parlement français cherche en effet à pourvoir un poste de surveillant du jardin du Luxembourg, où se trouve le siège du Sénat, dans le 6e arrondissement de la capitale.

Aucun diplôme n'est requis

Si aucun diplôme n'est requis, il faut toutefois remplir l'une de ces trois conditions : "trois années de services militaires actifs, de services actifs comme sapeur-pompier ou d’exercice professionnel dans des fonctions de surveillance, de sécurité ou de secours aux personnes", précisent nos confrères.

La rémunération, indemnités comprises, paraît attractive de prime abord, quand on sait que la moyenne dans la fonction publique d'État est d'environ 2 600 € net par mois pour un temps plein en 2020.

Un travail en uniforme

La fiche de poste indique que le candidat sélectionné, vêtu d'un uniforme, aura notamment pour mission d'orienter et surveiller les visiteurs du jardin du Luxembourg (jusqu'à 6,2 millions en 2022), d'en faire respecter le règlement, au moyen de procès-verbaux si nécessaire, ou encore de "veiller à la conservation du domaine".

Faire preuve de "maîtrise de soi" mais aussi "d'autorité"

Si les postulants doivent être "disponibles", les horaires de travail dépendant des horaires d'ouverture du jardin du Luxembourg, y compris les dimanches et jours fériés, ils devront aussi se montrer "réactifs", capables de faire preuve de "discernement" et de "maîtrise de soi", mais aussi "d'autorité", s'adapter à des "situations et interlocuteurs variés" ou encore apprécier "le contact avec le public et le travail en équipe", est-il précisé dans l'annonce du Sénat.

S'inscrire au concours avant le 26 janvier 2024

Comme l'indique Le Parisien, les personnes intéressées doivent s'inscrire en ligne, et déposer leur candidature avant le 26 janvier 2024. Un concours sera ensuite organisé : le 29 février 2024 auront lieu les épreuves d'admissibilité, puis des épreuves d'admission se tiendront les semaines du 15 et 22 avril 2024.

La prise de poste est prévue à compter du 1er juillet 2024.